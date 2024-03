Fossil Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Fossil":

Der Aktienkurs von Fossil im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von -78,05 Prozent, was mehr als 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,34 Prozent aufweist, liegt Fossil mit 73,71 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fossil-Aktie zeigt einen Wert von 95 in den letzten 7 Tagen, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Fossil.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Fossil mit 0,81 USD aktuell -29,57 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 200-Tage-Basis liegt die Distanz zum GD200 bei -53,98 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen, dass die Aktie in den letzten Wochen an Interesse verloren hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.