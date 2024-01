Foshan Lighting, Electrical Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Aktuell liegt der RSI7 für Foshan Electrical And Lighting bei 72,73 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauftheit noch -verkauftheit, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Foshan Electrical And Lighting-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Foshan Electrical And Lighting liegt aktuell bei 1,41 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Die geringe Differenz führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Anleger-Stimmung für Foshan Electrical And Lighting wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend positiven Bewertungen in sozialen Medien geprägt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Stimmungsbild für Foshan Electrical And Lighting hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Eine deutliche Zunahme positiver Themen in den sozialen Medien führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält Foshan Electrical And Lighting daher eine "Gut"-Einstufung für diese Stufe.