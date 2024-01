Foshan Lighting, Electrical Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Foshan Electrical And Lighting hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,41 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz bewertet die Redaktion die Aktie neutral. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In den letzten beiden Wochen wurde Foshan Electrical And Lighting von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als gut eingestuft, da die überwiegenden Themen rund um das Unternehmen positiv waren.

Das Stimmungsbild zu Foshan Electrical And Lighting hat sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Die Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Zusammenfassend erhält das Unternehmen daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine gute Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 72,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Foshan Electrical And Lighting überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine schlechte Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauf- noch Überverkaufssignale, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Foshan Electrical And Lighting-Wertpapier daher eine schlechte Bewertung in diesem Abschnitt.

