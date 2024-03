Foshan Lighting, Electrical Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Foshan Electrical And Lighting in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies wird durch die Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen deutlich, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten Tage wurden insbesondere positive Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anlegerstimmung für die Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,58 Prozent erzielt, was 16,86 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -17,94 Prozent, wobei Foshan Electrical And Lighting derzeit 17,35 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Foshan Electrical And Lighting liegt bei 35,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foshan Electrical And Lighting mit 29,72 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.