Foshan Lighting, Electrical Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Foshan Electrical And Lighting-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,91 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6,84 CNH weicht somit um +15,74 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 7,12 CNH, und der letzte Schlusskurs weicht um -3,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt ab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Foshan Electrical And Lighting-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Foshan Electrical And Lighting-Aktie in den letzten Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Schlecht"-Wert für Foshan Electrical And Lighting.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Foshan Electrical And Lighting mit 1,41 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von -0,08 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Foshan Electrical And Lighting-Aktie liegt bei 80, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 60,37 und wird als Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".