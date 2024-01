Foshan Lighting, Electrical Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Foshan Electrical And Lighting liegt das aktuelle KGV bei 36. Im Branchendurchschnitt für "Elektrische Ausrüstung" beträgt das KGV 0. Aus fundamentaler Sicht ist Foshan Electrical And Lighting weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Foshan Electrical And Lighting überwiegend positiv von privaten Anlegern in sozialen Medien bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Foshan Electrical And Lighting liegt bei 72,73 Punkten, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Über- oder Unterkauftheit und wird daher neutral bewertet. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung bei Foshan Electrical And Lighting hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls positiv bewertet. Zusammengefasst erhält Foshan Electrical And Lighting für diese Stufe daher ein "Gut".