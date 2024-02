Foshan Lighting, Electrical Aktie: Endlich geschafft?

Die Foshan Electrical And Lighting-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 5,98 CNH verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 5,19 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -13,21 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 6,05 CNH zeigt eine Abweichung von -14,21 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,87 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erreicht der RSI mit einem Wert von 65,64 eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Foshan Electrical And Lighting.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Foshan Electrical And Lighting-Aktie eine Rendite von -9,51 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 11,03 Prozent eine sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.