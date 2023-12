Foshan Lighting, Electrical Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Foshan Electrical And Lighting-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,95 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,48 CNH liegt. Dies deutet auf einen Unterschied von +8,91 Prozent hin und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 7,19 CNH, während der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Foshan Electrical And Lighting-Aktie zeigt, dass das Wertpapier in den letzten 7 und 25 Handelstagen als überkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer negativen Bewertung des RSI und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zum Industrie-Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,2 Prozent erzielt, was 29,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" weist die Aktie eine Überperformance von 29,35 Prozent auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Foshan Electrical And Lighting-Aktie liegt bei 1,41 %, was 0,11 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Foshan Electrical And Lighting-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysekriterien.