Foshan Haitian Flavouring and Food im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Foshan Haitian Flavouring & Food liegt bei 25,47, was eine „gute“ Bewertung ergibt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 42,8 und wird daher als „neutral“ eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Dies führte zu einer „schlechten“ Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer „schlechten“ Bewertung des Sentiments und Buzz führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Foshan Haitian Flavouring & Food bei 42,43 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 37,36 CNH notiert. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Demgegenüber steht der GD50 bei 35,64 CNH, was eine „neutrale“ Bewertung ergibt.

Insgesamt ergibt sich somit eine „neutrale“ Gesamtbewertung für die Foshan Haitian Flavouring & Food-Aktie.