Foshan Haitian Flavouring and Food Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Foshan Haitian Flavouring & Food hat in den letzten Tagen einen Anstieg von +2,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage verzeichnet und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu zeigt die Aktie über die vergangenen 200 Tage eine Distanz von -18,41 Prozent zum GD200, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit und Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigen jedoch, dass Foshan Haitian Flavouring & Food eine erhöhte Aufmerksamkeit erfährt, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings wird die Aktie auf Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Medien deutet auf überwiegend positive Kommentare hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigen die Handelssignale eine eher negative Einschätzung.

Insgesamt wird die Aktie von Foshan Haitian Flavouring & Food hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft, während die Handelssignale auf eine negative Bewertung hindeuten.