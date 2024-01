Foshan Haitian Flavouring and Food Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Aktienkurs von Foshan Haitian Flavouring & Food hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,85 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance von -34,5 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche geführt hat. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Foshan Haitian Flavouring & Food um 34,31 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung zu Foshan Haitian Flavouring & Food wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Obwohl überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, hat die Redaktion 6 Schlecht-Signale identifiziert und daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Foshan Haitian Flavouring & Food-Aktie sowohl über die letzten 200 Handelstage als auch über die letzten 50 Handelstage unter den Durchschnittswerten liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Foshan Haitian Flavouring & Food-Aktie aufgrund der Unterperformance in der Branche und im Sektor, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet.