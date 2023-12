Foshan Haitian Flavouring and Food Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Foshan Haitian Flavouring & Food haben sich in den letzten Wochen verbessert. Dies ergibt sich aus einer Analyse der Internet-Kommunikation. Die Diskussionsstärke hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs der Foshan Haitian Flavouring & Food-Aktie von 34,83 CNH deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 47,99 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie eine Rendite von -34,4 Prozent verzeichnet, was mehr als 29 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Auch die mittlere Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche in den letzten 12 Monaten von -4,51 Prozent wird von Foshan Haitian Flavouring & Food um 29,89 Prozent unterschritten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit Werten von 85,82 und 71,5 eine negative Dynamik des Aktienkurses an, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Basierend auf diesen Analysen erhält Foshan Haitian Flavouring & Food insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Internet-Kommunikation, die technische Analyse, den Branchenvergleich und den Relative Strength Index.