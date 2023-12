Foshan Gas tut es schon wieder?

Foran Energy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gasversorgungsunternehmen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,79 % aus, was 1,65 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 2,14 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität von Foran Energy ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Foran Energy liegt bei 97,65 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 67,29, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Foran Energy in diesem Abschnitt also ein "Schlecht"-Rating.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Foran Energy im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -4,25 Prozent erzielt hat, was mehr als 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche selbst verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,01 Prozent, wodurch die Performance von Foran Energy mit -4,25 Prozent deutlich schlechter abschneidet. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.