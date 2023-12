Foshan Gas Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Aktie von Foran Energy hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 12,45 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 12,15 CNH, was einem Unterschied von -2,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,94 CNH zeigt einen ähnlichen Trend, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foran Energy beträgt derzeit 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Gasversorgungsbranche als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Foran Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,7 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen einer Underperformance von -10,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Foran Energy-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse der RSIs liefert insgesamt ein "Gut"-Rating für die Foran Energy-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung aus technischer und fundamentaler Analyse sowie im Branchenvergleich.