Foshan Gas Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Foran Energy liegt bei 16,73, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs der Foran Energy-Aktie liegt bei 11,46 CNH, was einer Entfernung von -7,36 Prozent vom GD200 (12,37 CNH) entspricht, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, einen Kurs von 11,87 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Foran Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche zeigt sich eine Performance von -4,25 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Underperformance von -4,17 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Foran Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (57,58 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (63,18 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Foran Energy-Aktie aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse sowie des Branchenvergleichs eine "Neutral"-Bewertung.