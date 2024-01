Foshan Gas Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Aktienkurs von Foran Energy weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -4,25 Prozent auf, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Gasversorgungsunternehmen" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -0,19 Prozent, wobei Foran Energy mit 4,06 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Foran Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 12,36 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,62 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 11,87 CNH, was einer Abweichung von -2,11 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende liegt Foran Energy mit 3,79 % über dem Branchendurchschnitt der Gasversorgungsunternehmen von 2,13 %. Die Differenz von 1,66 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung von "Gut".

Die Diskussionen über Foran Energy in den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge festgestellt, sondern überwiegend neutrale Themen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Foran Energy bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.