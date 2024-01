Foryou Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Foryou im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von 0,31 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 12,62 Prozent, während Foryou mit 12,31 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Foryou derzeit bei 32,02 CNH liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 27,78 CNH gehandelt wurde, ergibt sich ein Abstand von -13,24 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 33,5 CNH, was einer Differenz von -17,07 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der Foryou-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (66,22) zeigt jedoch, dass Foryou als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Foryou.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.