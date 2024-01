Foryou Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Foryou betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 21,95 Punkte, was darauf hindeutet, dass Foryou momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde bei Foryou in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies bedeutet, dass die Stimmung gegenüber dem Unternehmen in den sozialen Medien eher negativ ist. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Foryou-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 32,08 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,25 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Foryou derzeit eine Dividendenrendite von 0,74 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.