Foryou Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Foryou als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Foryou-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,2, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,21, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Foryou über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Foryou in diesem Punkt also die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die Dividende hat Foryou derzeit eine Dividendenrendite von 0,74 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Foryou-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Foryou mit 41,25 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die Branche "Automatische Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.