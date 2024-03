Forwardly Aktie: Was macht der Markt?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Forwardly in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Forwardly bei 0,02 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,01036 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -48,2 Prozent, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,01 USD, was einer +3,6 Prozent Abweichung entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für die technische Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, da die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Forwardly weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für Forwardly basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment.