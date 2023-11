Forwardly Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die technische Analyse der Forwardly-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,013 USD) deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -35 Prozent. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 0,01 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+30 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine Bewertung der Forwardly-Aktie als "Gut". Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Forwardly ist in den vergangenen Wochen in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen wider, die in den letzten beiden Wochen ausgewertet wurden. Positive Themen standen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Forwardly liegt der RSI7 aktuell bei 77,14 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Forwardly weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Forwardly-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und der Buzz um Forwardly haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen sowie einer Tendenz zu besonders positiven Themen in den sozialen Medien. Insgesamt wird Forwardly für diese Stufe mit einem "Gut" bewertet.