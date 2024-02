Forwardly Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Forwardly ist laut den Diskussionen in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend negative Meinungen geäußert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Forwardly-Aktie ergibt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,02 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0131 USD, was einem Rückgang von 34,5 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen Rückgang von 34,5 Prozent und erhalten daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 67,26 Punkten, was auf eine neutrale Position der Forwardly-Aktie hinweist. Jedoch ist der RSI25 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.