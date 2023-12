Forwardly Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Aktie von Forwardly zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,024 USD steht. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +20 Prozent im Vergleich zum GD200 und +140 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Forwardly beträgt 36,19, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25 von 37 zeigt eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analyse der Sentiment- und Buzz-Daten zeigt, dass Forwardly eine erhöhte Diskussionsaktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Betrachtung der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dessen wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.