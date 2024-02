Forward Water Technologies Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen das Unternehmen Forward Water in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Themen, die in den Diskussionen angesprochen wurden, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungslage wird das Unternehmen daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Forward Water aktuell bei 0,05 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,03 CAD lag und somit einen Abstand von -40 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet das Unternehmen mit einem Niveau von 0,04 CAD und einer Differenz von -25 Prozent schlecht ab. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI für Forward Water liegt bei 83,33, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,25, was für 25 Tage zu einer Bewertung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating als "schlecht" auf Grundlage des Relative Strength Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz wurden als neutral bewertet. Somit erhält Forward Water auf dieser Ebene ein "Neutral"-Rating.