Forward Water Technologies Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich in den letzten Wochen wenig Veränderung in der Stimmung rund um Forward Water abzeichnet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Forward Water als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 beträgt 50 und der RSI25 beträgt 56,25, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für Forward Water zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, insbesondere in Bezug auf positive Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Forward Water-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch eine geringere Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Forward Water-Aktie daher sowohl im Sentiment und Buzz, als auch im Anleger-Sentiment und in der technischen Analyse eine überwiegend "Neutral"-Bewertung.