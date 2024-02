Forward Water Technologies Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse von Forward Water-Aktien zeigt gemischte Signale. Die charttechnische Entwicklung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt weist auf einen aktuellen Trend von 0,05 CAD hin, was einen Unterschied von -40 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,03 CAD bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs von 0,04 CAD um -25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird Forward Water insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass Forward Water weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 resultieren in einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.