Forward Partners Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse der Forward-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 30,5 GBP lag, was einem Unterschied von -5,78 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 32,37 GBP entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 32,1 GBP, was einer Abweichung von -4,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Anleger basierend auf sozialen Plattformen ist ebenfalls negativ, da überwiegend negative Kommentare und Themen rund um Forward in den letzten zwei Tagen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Forward-Aktie sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis negative Bewertungen erhält. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 100, was auf eine Überkaufung hinweist, während der RSI der letzten 25 Handelstage zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wird Forward eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben, da eine mittlere Aktivität gemessen wurde und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren und der Stimmungsbild ein eher negatives Gesamtergebnis für die Forward-Aktie.