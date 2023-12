Forward Industries Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Forward Industries liegt bei 75, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46. Dies gilt als Indikator für eine Situation, die weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus demselben Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,5 Prozent erzielt, was 34,86 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,64 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -1,46 Prozent, und Forward Industries liegt aktuell 38,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Forward Industries-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,9 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,74 USD, was einem Unterschied von -17,78 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,74 USD, was bedeutet, dass sich auf kurzfristigerer Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Forward Industries ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.