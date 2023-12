Forward Industries Aktie: Das ist erstaunlich

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Forward Industries bei 41 angegeben, was bedeutet, dass die Börse 41,2 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 61 in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, weshalb die Aktie als unterbewertet betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Forward Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,88 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,7 USD liegt, was einem Unterschied von -20,45 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 0,73 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-4,11 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Forward Industries wird als neutral eingestuft, obwohl in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden, was zu der Bewertung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Forward Industries bei -32,14 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 2,36 Prozent, wobei Forward Industries mit einem Wert von 34,51 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.