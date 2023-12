Forward Industries Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Dividendenrendite von Forward Industries beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Forward Industries-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 49,23, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung für Forward Industries.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Forward Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,89 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,72 USD liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine geringe Abweichung (-1,37 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Forward Industries als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 41,2 insgesamt 33 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 61,74 im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

