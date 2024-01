Forward Industries Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die technische Analyse von Forward Industries zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,88 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,73 USD liegt, was einer Abweichung von -17,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,73 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Forward Industries daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) von Forward Industries liegt bei 44,83 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Forward Industries mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für Forward Industries, mit neutralen bis schlechten Bewertungen in verschiedenen Kategorien.