Forward Air Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Stimmung der Anleger bei Forward Air ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass es in den letzten ein bis zwei Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen gab, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Forward Air im letzten Jahr eine Rendite von -39,91 Prozent erzielt, was 71,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Luftfracht- und Logistikunternehmen beträgt 2,52 Prozent, wobei Forward Air aktuell 42,43 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Forward Air aktuell 84,48, was auf eine Überbewertung hindeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 68, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in den sozialen Medien. Die Häufigkeit der Diskussionen über Forward Air war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung bei Forward Air insgesamt als positiv bewertet wird, während die Aktie in Bezug auf den Aktienkurs und den RSI eher schlecht abschneidet. Beim Sentiment und Buzz erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.