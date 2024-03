Forward Air Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von Forward Air im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie zeigt eine Rendite von -63,58 Prozent, was mehr als 271 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Luftfracht und Logistik-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,41 Prozent, wobei Forward Air mit 71 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Forward Air derzeit bei 73,73 USD liegt, während die Aktie selbst bei 31,3 USD notiert. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -57,55 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 47,48 USD, was einer Distanz von -34,08 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" vergeben.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Forward Air 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,38 als unterbewertet angesehen wird. Diese Unterbewertung führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Forward Air besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten, während an vier Tagen negative Themen überwogen. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Forward Air führt.