Forward Air Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Forward Air als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Forward Air-Aktie liegt bei 40,68, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 47,87 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Forward Air-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 89,01 USD. Der letzte Schlusskurs (65,36 USD) weicht somit um -26,57 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (67,77 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt (-3,56 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Forward Air-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,29 Prozent und liegt damit 4,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luftfracht und Logistik, 5,32). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Forward Air-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Bezug.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Forward Air im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Forward Air, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Forward Air kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Forward Air jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Forward Air-Analyse.

Forward Air: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...