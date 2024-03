Forward Air Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die technische Analyse der Forward Air-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 69,52 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 28,96 USD, was einem Unterschied von -58,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Forward Air-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Forward Air 2,27 Prozent, was 1,13 Prozent über dem Branchenmittel liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8,73 und damit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im "Industrie"-Sektor verzeichnet Forward Air eine Rendite von -71,29 Prozent, was mehr als 116 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche liegt die Rendite mit 82,92 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.