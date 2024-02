Forward Air Aktie: In Lauerstellung

Die Aktie der Forward Air wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen eingehend bewertet. Dabei erhielt sie 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für die langfristige Entwicklung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 122,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 195,68 Prozent darstellt. Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 70,54 und der RSI25 bei 83,11, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Forward Air ist positiv, mit vorwiegend optimistischen Meinungen in den sozialen Medien und positiven Diskussionen im Meinungsmarkt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung. Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Forward Air in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -61,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Luftfracht und Logistik" und der Industrie insgesamt als deutlich unterdurchschnittlich eingestuft wird und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.