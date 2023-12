Forward Air Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs von Forward Air zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie einen Rückgang um 37,36 Prozent, was mehr als 184 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Luftfracht und Logistik" verzeichnet eine mittlere Rendite von 13,3 Prozent, wobei Forward Air mit 50,66 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 2 Analysten in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass beide Bewertungen "Gut" sind. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 122,5 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 91,62 Prozent steigen könnte. Daher erhält Forward Air von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Forward Air eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt eine insgesamt positive Einschätzung für das Unternehmen.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Forward Air eine Rendite von 1,29 Prozent auf, was 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment im Vergleich zur Branche "Luftfracht und Logistik".