Forward Air Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Dividendenrendite von Forward Air beträgt 2,27 Prozent, was 2,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,83 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Forward Air eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtwert von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Forward Air bei 77,67 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 39,27 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 54,77 USD, was einer Differenz von -28,3 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Forward Air in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,95 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 8,7 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -70,66 Prozent im Branchenvergleich für Forward Air. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Forward Air 306,01 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.