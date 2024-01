Forval Telecom Aktie: Pleite oder Chance?

Die Forval Telecom-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 351,76 JPY, während der aktuelle Kurs bei 382 JPY liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +8,6 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 366,24 JPY, was einer neutralen Abweichung von +4,3 Prozent entspricht. Die Gesamtbewertung basierend auf diesen Werten ist daher "Gut".

In den sozialen Medien wurde Forval Telecom in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Forval Telecom liegt bei 18,75 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 hingegen liegt bei 40,68, was auf eine neutrale Position hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Kommunikation über Forval Telecom in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da die Intensität der Diskussionen nicht wesentlich von der Norm abweicht.

Insgesamt wird Forval Telecom daher mit einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs, die Anleger-Stimmung, den RSI und das Sentiment und Buzz eingestuft.