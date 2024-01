Forval Telecom Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Forval Telecom liegt bei 11,11, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beträgt 41,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Forval Telecom von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in den letzten zwei Wochen, ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung und somit die Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Forval Telecom wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Forval Telecom beträgt derzeit 351,3 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 365,42 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Forval Telecom somit ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.