Forval Telecom Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Forval Telecom liegt der RSI7 aktuell bei 46,67, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 35,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Forval Telecom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 349,34 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 372 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (363,62 JPY) und des letzten Schlusskurses (+2,3 Prozent) ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu Forval Telecom festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.