Das Forum Moderne Landwirtschaft (https://www.moderne-landwirtschaft.de/) (FML) gewinnt John Deere (https://www.deere.de/de/unser-unternehmen/) als neues Mitglied. Damit erweitert das FML seine Kompetenz im Bereich Landtechnik und baut seine Rolle als Vermittler zwischen VerbraucherInnen, LandwirtInnen und der Agrarbranche weiter aus.Das Forum Moderne Landwirtschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht moderne Landwirtschaft zu zeigen, wie sie ist. Ziel ist, sie erlebbar und sichtbar zu machen und mit der Gesellschaft zusammenzubringen. Damit die Landwirtschaft in Deutschland Akzeptanz und Wertschätzung erfährt, fördert das FML den Dialog zwischen LandwirtInnen und VerbraucherInnen. Dafür benötigt es starke Partnerschaften, die mit John Deere nun in Form einer Mitgliedschaft gewonnen wurde.John Deere ist einer der weltweit größten Hersteller von Land-, Bau- und Forstmaschinen. Das Unternehmen blickt auf eine über 185-jährige Tradition zurück. Durch den Wandel vom reinen Maschinenhersteller zum Technologiekonzern hat sich John Deere zum führenden Anbieter für innovative Lösungen der Präzisionslandwirtschaft entwickelt. Dadurch können Landwirte heute mit weniger Input an Pflanzenschutz- und Düngemitteln höhere Erträge erzielen. Sie tragen damit zur Ernährungssicherheit der wachsenden Weltbevölkerung bei und können gleichzeitig umweltschonender und nachhaltiger wirtschaften."Die Mitgliedschaft von John Deere ist eine enorme Bereicherung für das Forum Moderne Landwirtschaft", sagt Lea Fließ, Geschäftsführerin des Forum Moderne Landwirtschaft. "Unser Ziel ist es, Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Durch die neue Mitgliedschaft können wir noch stärker den Facettenreichtum der modernen Landwirtschaft zeigen und darstellen, welche innovativen und zukunftsweisenden Lösungen es bereits heute gibt, um nachhaltige und ressourcenschonende Landwirtschaft zu betreiben.""Der Dialog mit der Bevölkerung wird für uns immer wichtiger. Wir möchten den Verbrauchern und Verbraucherinnen zeigen, dass moderne Landwirtschaft und die Erzeugung von gesunden & hochwertigen Lebensmitteln kein Widerspruch sind", hebt Andreas Jess, Marketingverantwortlicher bei John Deere hervor. "Mit modernster Technologie schaffen es die Landwirte, die Pflanzen mit immer weniger Aufwand und Umweltauswirkungen zu versorgen. Gemeinsam mit dem Forum Moderne Landwirtschaft möchten wir die nachhaltige Lebensmittelerzeugung der Bevölkerung näherbringen. Das gelingt uns nur gemeinsam mit den wichtigen Unternehmen der Agrarbranche."Derzeit sind 66 Mitglieder, 164 Unterstützerbetriebe und über 700 AgrarScouts, Landwirtinnen und Landwirte, die ehrenamtlich Öffentlichkeitsarbeit zu Themen der Landwirtschaft machen, im Forum Moderne Landwirtschaft engagiert. Weitere Informationen finden Sie unter: moderne-landwirtschaft.de