Die Forum Energy Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 21,84 USD erreicht, was sie um -2,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -9,04 Prozent liegt. Insgesamt kann die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft werden.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Forum Energy Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 44,06 Punkten und zeigt somit an, dass die Forum Energy Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,24 und zeigt ein ähnliches Bild. Somit erhält die Aktie in diesem Abschnitt insgesamt ein "Neutral"-Rating.