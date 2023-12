Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Forum Energy als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 beträgt der Wert 36,7, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 52,2, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Forum Energy in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab drei positive und sechs negative Tage, und an fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Forum Energy daher eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Forum Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,93 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 22,6 USD, was einen Unterschied von -5,56 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt (22,35 USD) liegt dagegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Forum Energy-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.