Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Forum Energy hat sich in den letzten Wochen verändert, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. Während an sieben Tagen positive Themen überwogen, war die Kommunikation an fünf Tagen überwiegend negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch hauptsächlich auf negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Forum Energy insgesamt als "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, aber die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Forum Energy daher als "Gut"-Wert eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 23,69 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 22,58 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Forum Energy daher mit "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Forum Energy ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 liegt bei 58,08 und der RSI25 bei 46,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt wird das Gesamtranking daher als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators bewertet.