Die technische Analyse der Forum Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 23,18 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 19,78 USD weicht somit um -14,67 Prozent ab, was auf charttechnischer Ebene als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,94 USD) liegt mit einer Abweichung von -5,54 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Forum Energy-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Forum Energy ist laut aktueller Diskussionen in den sozialen Medien positiv. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist ebenfalls positiv, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Forum Energy. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Forum Energy-Aktie zeigt eine Ausprägung von 46,15, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,34, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral" für den RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt. Damit erhält die Forum Energy-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.