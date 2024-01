Die Forum Energy-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf einer technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 22,58 USD liegt 4,69 Prozent unter der 200-Tage-Linie von 23,69 USD. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 22,24 USD, was einer Differenz von +1,53 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Forum Energy liegt bei 58,08, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der langfristige RSI25 von 46,41 bestätigt ebenfalls diese Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie hier mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht reduziert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt positive "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.