In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Forum Energy deutlich zum Negativen verändert. Dies geht aus einer Auswertung der sozialen Medien hervor, in denen eine tendenziell negative Meinung zu dem Unternehmen festgestellt wurde. Auch die Diskussionen über Forum Energy haben in letzter Zeit an Aufmerksamkeit verloren, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Insgesamt erhält Forum Energy daher eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als gut bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Forum Energy-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 23,72 USD, während der aktuelle Kurs bei 22,65 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,51 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 22,25 USD auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung für Forum Energy.