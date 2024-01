Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde vor kurzem über die Aktie von Forum Energy diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Insgesamt wird die Analyse der Anlegerstimmung als "gut" bewertet, da in den letzten Tagen keine starken positiven oder negativen Themen im Meinungsmarkt zu finden waren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Forum Energy-Aktie überkauft ist, da der RSI-Wert bei 82,61 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation mit einem Wert von 54. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als "schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Forum Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,65 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,85 USD liegt. Dies ergibt eine Bewertung als "schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich in den letzten vier Wochen bei der Stimmungslage von Forum Energy keine wesentliche Veränderung gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Forum Energy-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment und die technische Analyse eher negativ ausfallen, während die Kommunikationsfrequenz eine positive Note erhält.