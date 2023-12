Die Dividendenrendite von Forum Energy Metals liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Differenz von -73,78 Prozent zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien wurde Forum Energy Metals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr bei 4,35 Prozent, was 7,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -3,27 Prozent. Forum Energy Metals liegt aktuell 7,61 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Forum Energy Metals liegt bei 60, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,45 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Daher ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für den RSI.